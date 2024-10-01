Seydişehir'de acil durum ve afet eğitimi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve itfaiye çalışanlarına yönelik "Kentsel Arama Kurtarma Temel Eğitimi" verildi.

İlçedeki Kuğulu Tabiat Parkı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli eğitmenler tarafından verilen eğitimi izleyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu çalışma hakkında bilgi aldı.

Bir hafta süren eğitimde katılan personele, Söndürme Maddeleri ve Ekipmanları, Yangına Müdahale Esasları, Temel İlkyardım Bilgisi, Kurtarma Ekipmanları ve Kullanım Teknikleri, Trafik Kazalarına Müdahale, Yangın Önleme Tedbirleri, Olay Yeri Yönetimi ve Belediyelerde Afet Yönetimi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.