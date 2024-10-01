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        Çocuk Hakları Evrenseldir Gazze'de de Geçerlidir Kardeşlik Buluşması

        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları il Komitesi organizasyonunda "Çocuk Hakları Evrenseldir Gazze'de de Geçerlidir Kardeşlik Buluşması" projesi kapsamında, devlet koruması ve bakımı altında kalan çocuklar, Konya'da yaşayan Filistinli aileler ve çocuklarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 20:54 Güncelleme: 01.10.2024 - 21:03
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        Çocuk Hakları Evrenseldir Gazze'de de Geçerlidir Kardeşlik Buluşması
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        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları il Komitesi organizasyonunda "Çocuk Hakları Evrenseldir Gazze'de de Geçerlidir Kardeşlik Buluşması" projesi kapsamında, devlet koruması ve bakımı altında kalan çocuklar, Konya'da yaşayan Filistinli aileler ve çocuklarıyla buluştu.

        Çumra Apa Barajı kamp alanında gerçekleştirilen etkinlik, İsrail'in Gazze ve bölgesinde şehit ettiği müslümanların ruhları için okunan duayla başladı.

        Sonrasında Filistinli aileler ve çocuklarına Apa yerleşkesinin tarihçesi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında uzman rehber tarafından bilgi verildi.

        Tanıtım sonrasında çocuklar, Labirent Oryantiriği, Survivor Parkuru, Okçuluk Lazerle atış oyunları, Bocce, Ahşap Boyama, Seramik Yapımı, Bileklik Yapımı, Çuval Yarışı, Halat Çekme, Çubuk Tutma Oyunları oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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