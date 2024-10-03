Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya'da konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplum sağlığını iyileştirme ve bilimsel yeniliklerle insanlığa katkıda bulunma hedefiyle atılan her adımın, ülkenin sağlık alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağını bildirdi.

Göktaş, Konya ziyareti kapsamında Vali İbrahim Akın'ı Valilik binasında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Travma Merkezinin Açılış Töreni'ne katılan Göktaş, baba ocağı Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üniversitelere kazandırılan projelerle, ülke insanını Türkiye Yüzyılı'na ulaştıran yatırımlarla büyük bir ilerleme kaydettiklerini anlatan Göktaş, şöyle konuştu: "Özellikle eğitim alanında yapılan yatırımların, gençlerimizin ve ülkemizin geleceği için en verimli kazanımlarımızdan olacağına inanıyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitemiz de bu süreçte Konya’mızın gelişimine katkı sunan önemli kurumlarımızdan biridir. Bugün bu güzide eğitim kurumumuzun açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binası da bunun en somut göstergelerinden biridir. Fakültemiz, yeni binasıyla, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, odyoloji, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerinde vatandaşlarımıza hizmet sunmaya devam edecek."

- "Böylesi yatırımlar, sadece bugünün değil, geleceğimizin de teminatıdır" Sağlık Bilimleri Fakültesinin yeni binasıyla, öğrencilere daha modern, donanımlı ve çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim ortamı sunulacağını belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Sağlık alanında ihtiyaç duyulan çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar, bu vizyonla yetişen kıymetli gençlerimizin eseri olacaktır. Toplum sağlığını iyileştirme ve bilimsel yeniliklerle insanlığa katkıda bulunma hedefiyle atılan her adım, ülkemizin sağlık alanındaki hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bu anlamda böylesi yatırımlar sadece bugünün değil, geleceğimizin de teminatıdır. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfının değerli katkılarıyla yapılması bizler için ayrıca kıymetlidir, değerlidir."