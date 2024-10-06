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        Seydişehir'de lastiği patlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:47 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:49
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        Seydişehir'de lastiği patlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı.

        Songül K. idaresindeki 42 APE 810 plakalı otomobil Seydişehir-Konya kara yolunun 13 kilometresi Gevrekli Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlamasın sonucu bariyerlere çarptı.

        Kazada araç sürücü ile otomobilde bulunan oğlu Mevlüt K. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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