Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Araçta yapılan aramada, 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 3,65 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından otomobillerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki zanlı tutuklandı.

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