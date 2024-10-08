Yunak'da öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verildi
Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan trafik timleri öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verdi.
Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan trafik timleri öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verdi.
İlçe Jandarma Komutanı Mesut İnan'ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, ilköğretim öğrencilerine trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ile servis araçlarında uyulması gereken güvenlik tedbirleri anlatıldı.
Seminerde özellikle araçta emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekilerek, öğrencilerin yönelttiği sorular jandarma ekipleri tarafından cevaplandırıldı.
Eğitimin sonunda öğrencilere trafik kuralları konulu hikaye kitabı dağıtıldı.
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