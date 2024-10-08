Yunak'da öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verildi

İlçe Jandarma Komutanı Mesut İnan'ın katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, ilköğretim öğrencilerine trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar ile servis araçlarında uyulması gereken güvenlik tedbirleri anlatıldı.

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