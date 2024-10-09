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        Seydişehir Belediyesi Tip -1 diyabet sensörü programını başlattı

        Seydisehir Belediyesi, ilçede yaşayan 0 - 18 yaş arası çocuk ve gençler için Diyabet Sensörü Destek Programını başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:38
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        Seydişehir Belediyesi Tip -1 diyabet sensörü programını başlattı
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        Seydisehir Belediyesi, ilçede yaşayan 0 - 18 yaş arası çocuk ve gençler için Diyabet Sensörü Destek Programını başlattı.

        Konuya ilişkin makamında gazetecilere açıklamada bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Tip - 1 diyabet hastalarımız günün belli zamanlarında sürekli şeker ölçümü yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, çocuklarımız için bir takım olumsuz durumlara sebep oluyor. Bu nedenle çocuk ve gençlerimizin yanında olabilmek için Diyabet Sensörü Destek Programı'nı başlattık." dedi.

        Belediyecilik anlamında sosyal, kültürel ve fiziki projeleri uygulamaya geçirdiklerini kaydeden Başkan Ustaoğlu, "Hayata geçirdiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz projelerimizde önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğudur. Ülkemizde her 10 bin çocuktan birinin Tip - 1 diyabet hastası olduğu varsayılıyor. Böylece ilçemizdeki diyabet hastası çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

        Seydişehir'de Tip-1 Diyabet tanısı konan 0 – 18 yaş aralığındaki vatandaşların 18 Ekim tarihine kadar seydisehir.bel.tr adresinden ön başvuru yaparak, istenen belgeleri Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

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