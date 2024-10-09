Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kaymakam Cevdet Bakkal arkeolojik kazı alanını ziyaret etti

        Konya'nın Seydişehir ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal ile Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Gökhüyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerince inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Cevdet Bakkal arkeolojik kazı alanını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal ile Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Gökhüyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerince inceledi.

        Kazı alanındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bakkal Gökhüyük, süren arkeolojik kazılarının gün yüzüne çıkmasının önemli bir tarihe ışık tutacağını söyledi.

        Kaymakam Bakkal, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Seydişehir Belediyemiz tarafında gerçekleştirilen kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak bir çalışma. Seydişehir de yapılan bu çalışmada görüyoruz ki Seydişehir tarih öncesi çağlarda bir medeniyete ev sahipliği yapmış." dedi.

        Alanda Kaymakam Bakkal'a eşlik eden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da, Gökhüyük Mahallesi'nde gerçekleştirile kazı çalışmalarının 2025 yılında da devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Gökhüyük kazısı neticesinde bölgede özellikle Demir Çağının aydınlatılması konusunda önemli bulgulara ulaşılmış. Bu çalışmalar neticesinde bölgenin tarihi, kültürü, yaşam biçimi, insanların özellikleri gibi birçok buluntuya rastlandı. Kazı çalışmalarında daha çok mesafe aldıkça bölge tarihine daha çok ışık tutacak buluntular olacaktır. Kazı çalışmalarında mesafe aldıkça bölgemize yapacağımız yatırımlarla Seydişehir’imiz turizm anlamında büyük gelişmeler kaydedecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        Tunç'tan denetimli serbestlik ve iyi hal açıklaması
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        Milli ara sonrası kritik viraj!
        Milli ara sonrası kritik viraj!
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a hakarete dava!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        "Üreticilerimize uygun maliyette hayvan temini sağlayacağız"
        "Üreticilerimize uygun maliyette hayvan temini sağlayacağız"
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        Musk: Milyarderler Trump'ın kazanmasından korkuyor
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  

        Benzer Haberler

        Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştay'ı düzenlendi
        Konya'da Gençlik Politikaları Vizyon Çalıştay'ı düzenlendi
        Seydişehir Belediyesi Tip -1 diyabet sensörü programını başlattı
        Seydişehir Belediyesi Tip -1 diyabet sensörü programını başlattı
        Konya'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
        Konya'da bıçaklı kavga; 1 yaralı
        Konya'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Konya'da bir kişi bıçakla yaralandı
        Yunak'da öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verildi
        Yunak'da öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi verildi
        Hüyük'ten kısa kısa
        Hüyük'ten kısa kısa