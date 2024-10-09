Kaymakam Cevdet Bakkal arkeolojik kazı alanını ziyaret etti

Konya'nın Seydişehir ilçe Kaymakamı Cevdet Bakkal ile Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu Gökhüyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarını yerince inceledi.

Kazı alanındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bakkal Gökhüyük, süren arkeolojik kazılarının gün yüzüne çıkmasının önemli bir tarihe ışık tutacağını söyledi.

Kaymakam Bakkal, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Seydişehir Belediyemiz tarafında gerçekleştirilen kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak bir çalışma. Seydişehir de yapılan bu çalışmada görüyoruz ki Seydişehir tarih öncesi çağlarda bir medeniyete ev sahipliği yapmış." dedi.