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        Havalı hedef tabancası imal eden firma, Yusuf Dikeç pozunun ardından üretimini artırdı

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde havalı hedef tabancası imalatı yapan firma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşıyla atıcılıkta Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in dikkati çeken duruşu sonrası gelen talepler dolayısıyla üretimini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:43
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        Havalı hedef tabancası imal eden firma, Yusuf Dikeç pozunun ardından üretimini artırdı
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Beyşehir ilçesinde havalı hedef tabancası imalatı yapan firma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşıyla atıcılıkta Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in dikkati çeken duruşu sonrası gelen talepler dolayısıyla üretimini artırdı.

        Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019'dan beri havalı hedef tabancası üretimi yapan firma, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in viral olan pozunun ardından gelen talepler üzerine üretim kapasitesini yükseltti.

        Olimpiyatlardan sonra üretimini yüzde 20 artıran firmanın Müdürü Okan Şanal, AA muhabirine, sektöre havalı hedef tüfeği ve tabancası üretimiyle girdiklerini, av tüfeği, yarı otomatik ve pompalı av tüfeği imalatı da yaptıklarını söyledi.

        Havalı hedef tabancasının özellikle yurt dışından talep gördüğünü belirten Şanal, Yusuf Dikeç'in pozunun ardından talebin daha da arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Artık daha fazla insan bu tabancayı sormaya başladı. Bunu sporcular ve atıcılık kulüpleri kullanıyor. İlerleyen dönemde ürünü geliştirip olimpiyat atıcılığı seviyesine çıkaracağız. İnşallah olimpiyatlarda ürünümüz kullanılacak. Olimpiyatlardan sonra Dikeç'in görsellerini atanlar, 'Yusuf Dikeç'in kullandığı tabanca bu muydu, ondan istiyorum.' diyenler oldu."

        - "Yıl sonu 10 bin üretim rakamına ulaşacağız"

        Atıcılığa hevesli, bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin havalı hedef tabancasına ilgi duyduğunu dile getiren Şanal, "Olimpiyatlardaki tabancayla çok büyük farklar yok. Ürünümüz, basınç dengeleme hassasiyeti stabil atış imkanı veriyor. Hem ahşap hem plastik kabza modelimiz var. Plastik modelimiz uzayabiliyor. Yarı bir mini tüfeğe dönüşüyor. Teknik özellikleri yüksek. Yıl sonu 10 bin üretim rakamına ulaşacağız." diye konuştu.

        Şanal, üretimlerinin yüzde 90'ınından fazlasını yurt dışına gönderdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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