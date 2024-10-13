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        Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giysi desteği

        Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB'un desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:03
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        Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odasından öğrencilere giysi desteği
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        Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası her yıl olduğu gibi bu yıl da TOBB'un desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

        Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük ve İlçe Milli Eğitimi Müdürü Tahir Kibar, Kaymakam Cevdet Bakkal'a bu yıl yapılacak olan eğitim yardımları konusunda bilgi vererek öğrenciler için alınan mont ve kırtasiye ürünlerini dağıtılmak üzere Seydişehir Kaymakamlığına teslim etti.

        Başkanı Cemal Küçük, oda olarak sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini söyledi.

        Destekleri dolayısıyla TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Küçük, "Yaptığımız çalışmanın bir yardım olarak değil, öğrencilerimizin başarısını arttıracak hediye olarak görülmesini istiyoruz." dedi.

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