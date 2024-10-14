Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi 3 milyon 200 bin lira dolandıran 13 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında Konya merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

Ekipler, Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi, telefonda kendilerini yurt dışından akraba ya da bir tanıdık olarak gösterip, sınırdan ülkeye giriş yaptıktan sonra trafik kazası yaptığı, aracın tamir olması gerektiği bahanesiyle dolandıran 14 şüpheliyi tespit etti.