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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi 3 milyon 200 bin lira dolandıran 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:28
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        Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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        Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi 3 milyon 200 bin lira dolandıran 13 şüpheli tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğünün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında Konya merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Konya, Manisa ve İzmir'de 87 kişiyi, telefonda kendilerini yurt dışından akraba ya da bir tanıdık olarak gösterip, sınırdan ülkeye giriş yaptıktan sonra trafik kazası yaptığı, aracın tamir olması gerektiği bahanesiyle dolandıran 14 şüpheliyi tespit etti.

        Yapılan eş zamanlı operasyonda mağdurları 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları belirlenen 14 şüpheliden 13'ü yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 29 cep telefonu, 24 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar, 20 adet burma bilezik, 2 çeyrek altın, 2 yarım altın, bir miktar para ve çeşitli doküman ele geçirildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliyi arama ve yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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