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        Konya'da 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:19
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        Konya'da 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede öldü
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        Konya'nın Kulu ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

        Güzelyayla Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Ş.K. (19) için ailesi, 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.

        Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Ş.K'nin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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