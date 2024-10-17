Konya'da 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Konya'nın Kulu ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kızın ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.
Güzelyayla Mahallesi'ndeki evlerinde rahatsızlanan Ş.K. (19) için ailesi, 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.
Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ş.K'nin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.
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