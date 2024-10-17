Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve geçiş oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş ile 20 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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