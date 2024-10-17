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        Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş ile 20 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:03
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        Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Beşiktaş ile 20 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve geçiş oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

        Yeşil-beyazlılar, yarınki çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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