Konya'da tırla çarpışan patpatın sürücüsü yaşamını yitirdi
Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan patpatın (tarım aracı) sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde tırla çarpışan patpatın (tarım aracı) sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki kişi yaralandı.
Akşehir istikametinden yeni Antalya yolu istikametine seyreden Zafer Çalışkan (57) idaresindeki patpat ile karşı şeritten gelen Ömer Faruk G. (45) yönetimindeki 34 ECY 039 plakalı tır Seyran Mahallesi'nde çarpıştı.
Patpat sürücüsü Zafer Çalışkan kaza yerinde hayatını kaybetti, beraberindeki Meral Çalışkan yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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