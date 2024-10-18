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        Konya Valisi İbrahim Akın muhtarlarla buluştu

        Konya Valisi İbrahim Akın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:21
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        Konya Valisi İbrahim Akın muhtarlarla buluştu
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        Konya Valisi İbrahim Akın, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

        Akın, Valilikte düzenlenen programda, muhtarlık müessesesinin, yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

        Halkın doğrudan temsilcileri olan muhtarların, vatandaşın sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini ilk elden iletenler olduğunu aktaran Akın, "Bu nedenle görevlerinizin ne kadar zor ama bir o kadar da kutsal olduğunu biliyoruz. Muhtarlarla iş birliğimiz, yerelde güçlü bir yönetim anlayışını sağlamamıza büyük katkı sunmaktadır. Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Öte yandan Akın, "Gönül Kapısı" adını verdiği dükkanında maddi durumu yetersiz olan vatandaşların giyim ve gıda alışverişi yapmalarını sağlayan Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Muhtarı Yılmaz İncekara'ya da teşekkür etti.

        Programa Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Eken, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Ertan Nazik ile bazı mahalle muhtarları katıldı.

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