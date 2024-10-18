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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere kırmızı mercimek dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:11
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere kırmızı mercimek dağıtıldı.

        Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Türkiye'nin hububat ambarı olarak bilinen Konya'nın geniş tarım alanlarıyla farklı iklimlerin yaşandığı, bilinçli ve tekniğe uygun tarım yapıldığı, sulamanın da modern yapıldığı bir bölge olduğunu vurguladı.

        Bu çerçevede Konya'nın stratejik bir öneme sahip bir il konumunda olduğuna değinen Seçen, şunları kaydetti:

        "Çok fazla tarım alanlarımız olduğu için nadas alanlarının olması muhtemel. İlimizdeki tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde 68'lik kısmında kuru tarım yapılıyor. Kentte hiçbir tarım alanının, bir karış toprağın bile boş kalmaması için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, sertifikalı tohumların il genelinde ekiliş alanlarının yaygınlaştırılması. Böylelikle nadas alanlarını daraltılarak sürekli üretimde bulunulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Nihai olarak da çiftçilerimize bir nebze de olsa bir tohum desteği sağlayalım, üretim maliyetlerini düşürelim, işletmeleri daha ekonomik hale getirelim diye onun çabası içerisindeyiz. Projeyle 64 ton civarında kırmızı mercimek tohumumuzu yaklaşık 5 bin 100 dekarlık alanda ekilmek üzere dağıtacağız."

        - Okullarda denetim yapıldı

        Beyşehir'de ilçesindeki eğitim kurumlarında gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gıda kontrol görevlileri tarafınca ilçedeki okullarda kantin, kafeterya, büfe ve yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik denetimler yapıldığı belirtildi.

        Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolünün yapıldığı vurgulanan, açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirildi. Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleriyle toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri yapılmaktadır. Özellikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için, olası gıda hastalıklarının önlenmesi amacıyla her eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardaki işletmeler resmi kontrole tabi tutulmaktadır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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