Konya'daki merkezde 5 akbaba koruma altında tutuluyor

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor.

Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Merkezdeki 4 küçük akbaba ve 1 kara akbaba, günde belirli aralıklarla besleniyor, çeşitli bakımları ve pansumanları, veterinerlerce klinik ortamında özenle gerçekleştiriliyor.

Dünya üzerinde 8 göç rotası bulunduğunu, Türkiye'nin Karadeniz-Akdeniz rotasında olduğunu belirten Ertürk, "Her yıl ilkbaharda ve sonbaharda ülkemiz, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. Doğal engellerin yanında enerji nakil hatları, uçak çarpmaları, avcılık, beslenme alanlarının kaybolması gibi durumlardan dolayı bu kuşlardan bazıları göçünü tamamlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Her canlının ekosistem için önemli olduğunu vurgulayan Ertürk, merkeze getirilen hayvanları öncelikle doğaya kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- Akbabalar gelecek göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya salınacak

Yaralanan, hastalanan veya bitkin düşen kuşların duyarlı vatandaşların ihbarı ya da saha personelinin dikkatiyle tespit edildiğini, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince de rehabilitasyon merkezine getirildiğini dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Tedavisi ve rehabilitasyon süreci yetişen hayvanlar, aynı göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya bırakılıyor. Tedavisi yetişmeyenler ise bir sonraki göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya bırakılıyor. Bu süre zarfında rehabilitasyon merkezimizde veteriner hekimler nezaretinde beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Rehabilitasyon merkezinde şu anda 5 akbabamız bulunuyor. Akbabalarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, içinde bulunduğumuz göç döneminde tamamlanamayacak. O yüzden bu hayvanlarımızın doğaya salınması, bir sonraki göç dönemine kaldı."