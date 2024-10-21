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        Gönül Teli Türkü Yarışmasının finali yapıldı

        Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gönül Teli Türkü Yarışması, etkileyici bir finalle noktalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:26
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        Gönül Teli Türkü Yarışmasının finali yapıldı
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        Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gönül Teli Türkü Yarışması, etkileyici bir finalle noktalandı.

        Dereceye giren yarışmacılar, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

        Gecenin en duygusal anlarından biri, 9 yaşındaki Hacer Eylül Gündüz’ün Jüri Teşvik Ödülü’ne layık görülmesi oldu. Genç sanatçı, izleyicilerden büyük alkış aldı ve gecenin en genç yeteneği olarak dikkat çekti.

        Akyörder Başkanı Mehmet Yaşar Örs, "Bu etkinlik, Akşehir’in kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yarışmayı geleneksel hale getirerek Akşehir’i sanatsal bir merkez olarak tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

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