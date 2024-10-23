Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı

Konya'da farklı adreslerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 24 sikke ve obje ile 7 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.