Konya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı
Konya'da farklı adreslerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Konya'da farklı adreslerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde 24 sikke ve obje ile 7 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.G'nin 18, M.M.E'nin 17 ve İ.Ş.G'nin ise 6 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Ş.G. ve M.M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.