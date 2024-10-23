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        Savunma sanayisine mühendis yetiştirecek programa kontenjanın 20 katı başvuru

        ABDULLAH DOĞAN - ASELSAN Konya ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu işbirliğinde 50 hafta sürecek Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı'na 1000'in üzerinde mühendislik öğrencisi başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:00
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        Savunma sanayisine mühendis yetiştirecek programa kontenjanın 20 katı başvuru
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        ABDULLAH DOĞAN - ASELSAN Konya ve Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu işbirliğinde 50 hafta sürecek Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı'na 1000'in üzerinde mühendislik öğrencisi başvurdu.

        Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında savunma sanayisinde kariyer hedefleyen genç mühendis adaylarına yönelik açılan program kapsamında, 2024-2025 akademik yılında üniversitelerin bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, mekatronik ve makine mühendisliği 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin başvurusu alındı.

        Sektörü yakından tanıma fırsatı sunacak Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı'nda eğitimler, Kapsül Teknoloji Platformu ve ASELSAN Konya Laboratuvarı'nda gerçekleşecek.

        Katılımcılar, 50 hafta sürecek program boyunca, ASELSAN Konya mühendislerinden mentörlük alarak hem teknik becerilerini geliştirecek hem de iş hayatına hazırlanacak.

        - Savunma sanayisine hazır mühendis adayları yetiştirilecek

        Kapsül Teknoloji Platformu Koordinatörü Emre Genç, AA muhabirine, programın resmi tanıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Programda ASELSAN Konya mühendis ve uzmanlarının savunma sanayisindeki deneyimlerini paylaştığını aktaran Genç, toplantıda genç mühendis adaylarına savunma sanayiinde mühendis olmanın öneminin anlatıldığını dile getirdi.

        Genç, katılımcıların sektörün dinamikleri hakkında bilgi edineceğini, savunma sanayisindeki profesyonellerle birebir etkileşim kurabileceğini anlattı.

        Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında hazırlanan programa gösterilen ilgiden memnun olduklarına değinen Genç, "50 hafta süren müfredatla eğitimleri tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta başlayacak. Bunun sonunda savunma sanayine hazır mühendis adayları yetiştirmiş olacağız. Bu mühendislik müfredatı üzerine ASELSAN Konya ile yaklaşık olarak 2 yıldır çalışıyoruz." diye konuştu.

        Genç, kurulan laboratuvarda savunma sanayisinde kullanılan ürünlerin yer aldığını ifade etti.

        - Belirlenen vizyonla hedeflere ulaşılacak

        Savunma Sanayisine Yönelik Mühendis Gelişim Programı başvuruların web sitesi aracılığıyla alındığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

        "Savunma sanayisine bu kadar hevesli gençlerin olduğunu bilmiyorduk. Başvuru sayısı 1000'in üzerine çıktı. Programa 50 öğrencimizle başlamış olacağız. Savunma sanayisinin her yıl artan istihdamına hazır adayları yetiştirmek istiyoruz. Bu projeler, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesinin vizyonuyla hedeflere ulaşacak."

        Genç, başvuruları devam eden eğitim programının, kasımda başlayacağını söyledi.

        - "Genç yeteneklere önem verilmesi heyecan verici"

        Öğrencilerden Hale Gülsüm Demirel de savunma sanayisinde genç yeteneklere önem verilmesinin heyecan verici olduğunu belirterek, "Savunma sanayisinde kariyer hedefim var. ASELSAN ve diğer büyük şirketlerde çalışmak için hevesli olan gençlerden biriyim." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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