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        Kulu'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı

        Konya'nın Kulu ilçesinde Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, muhtarlarla istişare toplantısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:36 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:51
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        Kulu'da muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
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        Konya’nın Kulu ilçesinde Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, muhtarlarla istişare toplantısında buluştu.

        Öğretmenevi'nde yapılan 46 mahalle muhtarının katıldığı toplantının amacının var olan sorunlara hızlı ve doğru çözüm bulmak olduğunu belirten Başkan Abdurrahim Sertdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz belediye olarak muhtarlarımıza saygımızı ve sevgimizi asla eksik etmeyiz. Temel prensibim vatandaşımızı ezdirtmem ama kanunları da kimseye çiğnetmem. Şu ana kadar caddelerde 3 buçuk kilometre sıcak asfalt yaptık ve devamı da gelecek vatandaşlarımızın yol konforunu yükseltmek benim birinci görevim. Doğal gaz çalışmalarından dolayı yollarımızın tamiratları bir yandan devam etmektedir. Bu kısa sürede yapmış olduğumuz hizmetin bedeli 85 milyon lira. İnşallah bütün mahalleri tozdan kurtarmak için çalışmalar yapacağız. Yol medeniyet için bütün gücümü kullanacağımdan emin olun. Sosyal projelerimizde olacak. Bize desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ve eski Sağlık Bakanımız hemşerimiz Fahrettin Koca beye teşekkür ediyorum. "

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