Beyşehir'de öğrenciler kan bağışında bulundu

Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencileri ve yurt personeli kan bağışı yaptı.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Derneğince "Bir kan, bir can" sloganıyla düzenlenen kampanyaya yurtlarda kalan ve Ali Akkanat Kampüsü ile Huğlu Mahallesi'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra yurt personeli de destek verdi.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, kan bağışının önemine dikkati çekerek, bağışta bulunan öğrenciler ile personeline teşekkür etti.