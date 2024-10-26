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        GÜNCELLEME - Konya'da eşi tarafından bıçakla öldüren kadın toprağa verildi

        Konya'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldüren kadın son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 17:38 Güncelleme: 26.10.2024 - 17:52
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        GÜNCELLEME - Konya'da eşi tarafından bıçakla öldüren kadın toprağa verildi
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        Konya'da, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldüren kadın son yolculuğuna uğurlandı.

        Ebru Küçüktaşdemir'i (45) dün, Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde bıçakla öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'in (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Çeşitli suçlardan poliste 7 kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği Ebru Küçüktaşdemir ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

        Öte yandan Ebru Küçüktaşdemir'in naaşı, Beyşehir ilçesi Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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