GÜNCELLEME - Konya'da eşi tarafından bıçakla öldüren kadın toprağa verildi

Çeşitli suçlardan poliste 7 kaydının bulunduğu öğrenilen zanlının, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği Ebru Küçüktaşdemir ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

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