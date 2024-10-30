Konya'da Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık yangını söndürüldü
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda çıkan sazlık yangını söndürüldü.
Bademli Mahallesi Güldibi mevkisinde, göl kıyısındaki sazlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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