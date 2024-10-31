Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Değeri her geçen gün artan aspir, üreticisini memnun etti

        ANIL KURU - Bitkisinden, tohumundan ve biyolojik atığından faydalanılan kıraç toprak şartlarına dayanıklı aspirin üreticileri, artan talebi karşılamakta zorluk çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Değeri her geçen gün artan aspir, üreticisini memnun etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANIL KURU - Bitkisinden, tohumundan ve biyolojik atığından faydalanılan kıraç toprak şartlarına dayanıklı aspirin üreticileri, artan talebi karşılamakta zorluk çekiyor.

        Soğuk sıkım ile yemeklik yağ çıkarılabilen aspirin küspesi de hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Kıraç iklim şartlarına dayanıklı bitkinin, çiçekleri ise safran olarak kullanılabiliyor.

        Aspir, bitkisel üretime yönelik Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında yer alıyor.

        Aspir Derneği Başkanı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Akınerdem, AA muhabirine, küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi faktörlerin, kuraklığa meyilli ve su potansiyeli düşük havzalarda aspirin değerini artırdığını söyledi.

        Yer altı ve üstü su rezervlerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Akınerdem, şöyle konuştu:

        "Sular çekiliyor, göller kuruyor. Artık ürün deseninde değişimlere gidilmesi gerekmektedir. Ürün çeşitlendirmeleri yapmak zorundayız. Son beş yıldır aspir, hem yağı hem de küspesiyle halkın tüketimine sunuldu. Yağı ucuz, kalite açısından zeytin yağının altında değil. Fiyatı da soğuk sıkımda uygun. Artı küspesi var. Yüzde 25 yağ, yüzde 75 küspe çıkıyor. Gelinen noktada yağının ucuz olması, kalite açısından zeytin yağından aşağı olmaması çok önemli. Bu küspe hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Çiftçi önce kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapacak. Kısa vadede yağ olarak 200 bin tonu aşacağını, aspir tohumu üretiminde de 1 milyon tonu aşacak potansiyele sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Aspire Anadolu'nun zeytini, yağına da zeytinyağı diyorum."

        Akınerdem, her geçen gün aspire talep arttığını, üreticilerin ihtiyaçlara yetişmekte zorlandığını anlattı.

        - "Aspir ve yağlık tohumların hiçbirinde pazar problemi yok"

        Sertifikalı tohum ve yağ üreticisi Derman Eser ise çok farklı alanlarda kullanılabilmesinin, nöbetli ekime uygunluğunun ve yapılan teşviklerin bitkiye ilgiyi artırdığını dile getirdi.

        Son yıllarda yemeklik yağ ve tohum talebinin çok hızlı arttığına işaret eden Eser, şunları kaydetti:

        "Biz 2008'de 15-20 ton arasında üretimle işe başladık. Şu anda 300 ton civarında sertifikalı tohumluk aspir üretimimiz var. O kadar çok talep oluştu ki ürün bulunamıyor. Aspir üretiminde bir kamyon ve üzeri olacak şekilde üretim yapılması nakliye maliyetleri açısından önemli. Bu bölgede sözleşmeli tarım yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden ürün alıyoruz. Burada önemli olan kamyon yükünü tamamlamaktır. Bir kamyon ve üzeri üretimlerde hiçbir pazar problemi olmayan bir bitki."

        - "Tohum maliyetleri son derece az"

        Eser, dekara 5 kilogram civarında tohum gittiğini belirterek, "Tohum maliyetleri son derece az. Tarlanın yabancı ot sorunu ve zararlı böcekler çok ekonomik ilaçlarla giderilebiliyor. Çiftçinin bu ürünü ekebilmek için hiçbir ilave ekipmana ihtiyacı yok. Buğday ve arpayı ektiği ekipmanla ekebiliyor, yine aynı biçerdöverle biçebiliyor. Bütün bu süreçte hiçbir ilave ekipmana ihtiyaç duyulmuyor. Ülkemiz zaten ihtiyacının yarısını üretebiliyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        İspanya'da son 30 yılın en ölümcül sel felaketi!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        Kadın doktora makas ve ısıtıcıyla feci darp!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        İstanbul'da utandıran manzara: Tarihi mezarlık harabeye döndü
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Şeker mi şaka mı?
        Şeker mi şaka mı?
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        Yerli hidrojen yakıt hücresi geliştirilecek
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Konya'da İhracatçılar Buluşması yapıldı
        Konya'da İhracatçılar Buluşması yapıldı
        Beyşehir'de gıda iş yeri denetimleri
        Beyşehir'de gıda iş yeri denetimleri
        Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
        Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
        Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, Recep Uçar ile anlaştı
        Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, Recep Uçar ile anlaştı
        Ali Çamdalı ile yollarını ayırın Konyaspor, Recep Uçar ile anlaşttı
        Ali Çamdalı ile yollarını ayırın Konyaspor, Recep Uçar ile anlaşttı
        Anadolu yaban koyunları hastalık riskine karşı aşılandı
        Anadolu yaban koyunları hastalık riskine karşı aşılandı