Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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