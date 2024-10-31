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        Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:29 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:29
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        Konyaspor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

        TÜMOSAN Konyaspor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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