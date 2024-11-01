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        Osmanlı'da Hanefilik Maturidilik Sempozyumu Konya'da düzenlendi

        Konya'da Osmanlı'da Hanefilik Maturidilik Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:23
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        Osmanlı'da Hanefilik Maturidilik Sempozyumu Konya'da düzenlendi
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        Konya'da Osmanlı'da Hanefilik Maturidilik Sempozyumu gerçekleştirildi.

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından, konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Akpınar, fakülte olarak Maturidilik alanına özenle eğildiklerini, üniversite bünyesinde kurulan İmam Maturidi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir takım programlar yapıldığını söyledi.

        Hanefi ve Maturidi mezheplerinin, Osmanlı Devleti döneminde, oldukça geniş bir coğrafyadaki varlığının da incelenmesi gerektiğini anlatan Akpınar, "Üç kıtada 600 yıldan fazla hüküm sürmüş Osmanlı Devleti'nde, Hanefilik ve Maturidilik mezheplerinin genel durumunu ve gelişim seviyesini farklı açılardan ele almak, o dönemde yaşayan Hanefi ve Maturidi alimlerin eserlerini, görüşlerini, İslam düşüncesine katkılarını ortaya koymak, bu sempozyumun hareket noktası olmuştur." diye konuştu.

        İmam Maturidi Uluslararası Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aziz Tajıyev ise ortak din ve kültüre sahip Türk ve Özbek halklarının köklerinin geçmişe dayandığını belirtti.

        İki ülke arasındaki samimi dostluk ve ortaklık ilişkilerinin giderek güçlenmesine dikkati çeken Tajıyev, "Türkiye ve Özbekistan arasındaki yakın iş birliği ilişkileri dün veya bugün ortaya çıkmış değildir. İki kardeş halk arasındaki yakın ilişkiler, özellikle Osmanlı döneminde istikrarlı şekilde devam etmiştir." ifadesini kullandı.

        Programda, Türkiye İmam Hatipliler Derneği (TİMAV) Başkanı Sami Bayrakcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Acar ile İl Müftüsü Ali Öğe de konuşma yaptı.

        Farklı üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı ve çeşitli konu başlıklarıyla oturumların yapıldığı sempozyum, yarın değerlendirme toplantısıyla sona erecek.

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