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        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, mazeretin arkasına sığınmadan herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:43
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        Konyaspor-Başakşehir maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, mazeretin arkasına sığınmadan herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

        Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'un yeni teknik direktörüyle ilk maçına çıktığını anımsattı.

        Rakibin oyun planı hakkında değerlendirmede bulunan Atan, "Bize karşı nasıl bir baskı uygulayacaklarını, bekleme şekillerini çok merak ediyorduk. Topun arkasına geçip savunma yapan, geriden sadece uzun toplarla çıkmaya çalışan bir Konyaspor bulduk karşımızda. İlk yarıda çok üretmedik ama oynama isteğimiz üzerine berabere bitirdiğimiz bir ilk yarı, bizim için bir şans oldu. İkinci yarıya daha iyi başlayıp, galibiyeti getirecek oyunları ve golleri bulmak istiyorduk. Çok kolay goller yemeye başladık." diye konuştu.

        Atan, savunmaya yönelik çok mesai harcadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Mazeretin arkasına sığınmadan herkesin, özellikle takımımın taşın altına elini sokması gerektiğini, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla mesai harcıyoruz, çok fazla çalışıyoruz. Gecemiz, gündüzümüze karışmış durumda ama bazı noktalarda oyuncularla ilgili bazı kararlar da almamız gerektiğini düşünüyorum. Yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız. Zor bir maça (Kopenhag) daha gidiyoruz. Zorlu bir fikstürden de geçiyoruz. Onun üstüne Beşiktaş... Kafamızı kaldırmak için güzel iki maç var. Reaksiyon vermediğiniz sürece bu fırsatlar size daha negatif yük de bindirebiliyor. O yüzden bir an önce bir galibiyet ve puan alıp kafamızı kaldırmak istiyoruz."

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