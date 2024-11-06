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        Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar'da esnaf ve muhtarlarla buluştu

        Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 08:55
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        Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar'da esnaf ve muhtarlarla buluştu
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        Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

        Vali Akın ilk olarak, ilçedeki Sultan Selim Külliyesi'nde esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

        Ardından kaymakamlıkta muhtarlarla bir araya gelen Akın, vatandaşın ihtiyaçlarının titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

        Daha sonra Karapınar Belediyesi'ni ziyaret eden Akın, ilçe genelindeki projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Akın'a Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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