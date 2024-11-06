Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar'da esnaf ve muhtarlarla buluştu

Akın'a Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Daha sonra Karapınar Belediyesi'ni ziyaret eden Akın, ilçe genelindeki projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Akın ilk olarak, ilçedeki Sultan Selim Külliyesi'nde esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

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