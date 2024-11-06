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        Türk akademisyenin su tasarrufu da sağlayan hidroterapi cihazına TÜBİTAK'tan "mükemmeliyet mührü"

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Savaş Torlak, taşınabilir hale getirip patentini aldığı, su tasarrufu da sağlayan hidroterapi cihazıyla TÜBİTAK'ın "mükemmeliyet mührü"nü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:12
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        Türk akademisyenin su tasarrufu da sağlayan hidroterapi cihazına TÜBİTAK'tan "mükemmeliyet mührü"
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Savaş Torlak, taşınabilir hale getirip patentini aldığı, su tasarrufu da sağlayan hidroterapi cihazıyla TÜBİTAK'ın "mükemmeliyet mührü"nü kazandı.

        Fizik tedavide yoğun kullanılan, havuzlarda ya da büyük kazanlı cihazlarla uygulanabilen hidroterapiye ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmek için proje hazırlayan Torlak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği ile yerli imkanlarla 2 yılda kendi cihazını yaptı.

        Suyun farklı sıcaklık, basınç, akış hızı gibi özelliklerinden faydalanarak sağlık problemlerinin tedavisini amaçlayan hidroterapiyi 3 litre suyla yapabilen ve taşınabilen bir cihaz geliştiren Torlak, uluslararası bağımsız değerlendirmede eşik değerin üzerinde puan alan ve yenilikçi projelere verilen kalite etiketi olan "mükemmeliyet mührü"ne layık görüldü.

        - Kliniklerde de evler de kullanılabilecek

        Torlak, AA muhabirine, geliştirdiği cihazın, doğuştan gelen, yaşlanmaya, hastalıklara ve kazalara bağlı ortaya çıkan, kas, eklem, iskelet ağrıları, bel, boyun fıtığı, disk kireçlenmesi gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılacağını söyledi.

        Üniversitede 8 yıldır hidroterapi dersi verdiğini belirten Torlak, cihazların çok su harcamasından, büyüklüğünden ve ağırlığından duyduğu rahatsızlıkla projenin ortaya çıktığını dile getirdi.

        Hidroterapi uygulamalarının, hidroterapi merkezlerindeki büyük havuzlarda veya büyük kazanlı cihazlarla yapıldığını anımsatan Torlak, şöyle konuştu:

        "Hidroterapi havuzlarının veya kazanlı cihazların dezavantajlı bir durumu var. Kazanlı cihazlarda her hasta için en az 40 litre su kullanılıyor. Havuz olduğunda çok daha fazla miktarlarda suya ihtiyaç duyuluyor. Biz, geliştirdiğimiz hidroterapi cihazıyla, kullanılan su miktarını 3 litreye kadar düşürmeyi başardık. Böylece hem büyük bir su tasarrufu sağladık hem de taşınabilir bir cihaz yaptığımız için fizik tedavi kliniklerinde ve evlerde de rahatlıkla kullanım imkanı oluşturduk."

        Torlak, pek çok farklı hastalığı, doğal yöntemlerle iyileştirmede kullanılan hidroterapinin yaygınlaşması ve hastaların bu tedaviye çok daha kolay ulaşabilmesi hedefiyle cihazı geliştirdiklerini ifade etti.

        Cihazın, az miktarda suyla tedavi sağlaması ve taşınabilir yapısının öne çıkan en büyük özelliği olduğuna dikkati çeken Torlak, "Bu projeyle biz, TÜBİTAK'ın 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'na başvurduk. Cihazımıza mükemmeliyet mührü verildi. Yaklaşık 900 bin liralık destekle şirketimizi kurduk. Bu cihazı daha da geliştireceğiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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