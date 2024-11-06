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        Seydişehir'de yeni yatırım için protokol imzalandı

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde av tüfeği imalatı yapacak firmayla protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:57 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:01
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        Seydişehir'de yeni yatırım için protokol imzalandı
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        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde av tüfeği imalatı yapacak firmayla protokol imzaladı.

        Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, OSB Bölgesi'nde 5 bin 250 metrekarelik alan üzerine kurulacak fabrikada ihracata yönelik yivsiz av tüfeği imalatı gerçekleştirileceğini belirtti.

        Firmanın 35 milyonluk yatırımın ardından tesiste 35 personel istihdam edeceğini aktaran Ustaoğlu, "Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu tesisimizde hazırlanan ürünler yurt dışına ihraç edilecek."ifadesini kullandı. ​​​​​​​

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