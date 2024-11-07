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        Ağabeyinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu

        SAVAŞ GÜLER - Konya'da böbrek nakliyle hayata tutunan 44 yaşındaki Ersin Çavdar, ağabeyinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:22
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        Ağabeyinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu
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        SAVAŞ GÜLER - Konya'da böbrek nakliyle hayata tutunan 44 yaşındaki Ersin Çavdar, ağabeyinden nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

        Aksaray'da çiftçilik yapan 3 çocuk babası Çavdar'a, 10 yıl önce başlayan rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Çavdar'ın bu süreçte kadavradan böbrek nakli olma hayali, uygun organ bulunamaması nedeniyle yarım kaldı.

        Bunun üzerine Çavdar'ın ağabeyi 50 yaşındaki Yasin Çavdar, rahatsızlıkları artan ve diyalize girme olasılığı bulunan kardeşine bir böbreğini bağışladı.

        - "Kelimelerle tarif edemeyeceğim bir duygu yaşadım"

        Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan operasyonla hayata tutunan Ersin Çavdar, AA muhabirine, rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle gündelik işlerinde zorlanmaya başladığını söyledi.

        Ağabeyiyle süreci konuştuklarını aktaran Çavdar, "Ağabeyim, 'kardeşten öte yol yok' diyerek, bana böbreğini bağışlama kararı aldı. Kendisi bana ikinci bir hayat verdi. Kelimelerle tarif edemeyeceğim bir duygu yaşadım." diye konuştu.

        Çavdar, sağlığının iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini dile getirdi.

        Gözyaşlarına hakim olamayan ve organ naklinin önemine dikkati çeken Çavdar, "Kadavradan bağışlar önemli. Herkesin nakil bekleyenlere umut olması gerekiyor. Bu durum, cana can katmak gibi bir şey." dedi.

        Bağışçı Yasin Çavdar da kardeşinin yeni bir hayata başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

        - "Kadavradan bağış artmalı"

        Operasyonu gerçekleştiren NEÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Zeki Tonbul da il dışından gelen alıcı ve verici kardeşlerin hastaneye yatışı yapıldıktan sonraki bir haftalık süreçte tüm tetkiklerin tamamlandığını ifade etti.

        Ardından cerrahi ekiple başarılı bir nakil gerçekleştirdiklerini belirten Tonbul, şunları kaydetti:

        "Operasyondan iki gün sonra alıcının böbrek fonksiyonları normale yaklaştı. Birkaç güne hastamızı ağabeyiyle taburcu edeceğiz. Normal hayatlarına devam edecekler. Belli aralıklarla kontrollerini yapacağız. Organ naklinde kadavra bağışı artmalı. Bunun için medya organlarında konunun ele alınması lazım ve otoriteler tarafından organ bağışının özendirilmesi lazım. Nakil en ideal tedavi. Vatandaşın bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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