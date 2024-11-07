Konya'da 1465 IPARD projesine 822,5 milyon lira hibe verildi

Konya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Yavuz Uysal, 2011'den günümüze 1465 IPARD projesine 822,5 milyon lira hibe sağlandığını söyledi.

Koordinatörlük toplantı salonunda, IPARD hibeleri hakkında gazetecileri bilgilendiren Uysal, desteklerin, kırsaldaki ekonominin canlanmasına ve istihdamın artmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 16 sektöre, yüzde 50 ila 70 arasında hibe desteği sağladıklarına dikkati çeken Uysal, "Şimdiye kadar kente, 157 süt üretim tesisi, 73 besi çiftliği, 27 süt toplama merkezi, 22 kırmızı et işleme tesisi, 21 süt işleme tesisi, 1013 bitkisel üretim, isleme ve pazarlama projesi, 74 yenilenebilir enerji tesisi gibi pek çok yatırım kazandırıldı." ifadesini kullandı.