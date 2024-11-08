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        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 08.11.2024 - 17:12
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        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Osman. A (27) idaresindeki 42 ZP 876 plakalı otomobil, Vahdettin .Y idaresindeki (44) yönetimindeki 42 K 6702 plakalı otomobille Tahir Büyükkörükçü Caddesi 152168 Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada her iki aracın da sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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