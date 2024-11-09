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        Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:53 Güncelleme: 09.11.2024 - 12:08
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        Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alaylar 1 Mahallesi 152164. Sokak'taki iki katlı evin 2. katında yaşayan M.A.K'nin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Hasara neden olan yangında, dumandan etkilenen Şükrü Ali E, (24) Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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