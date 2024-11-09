Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Hasara neden olan yangında, dumandan etkilenen Şükrü Ali E, (24) Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alaylar 1 Mahallesi 152164. Sokak'taki iki katlı evin 2. katında yaşayan M.A.K'nin evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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