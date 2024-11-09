Konya'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Beşkardeş Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.Ö. ile Cihan Ö. (40) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olay sırasında A.Ö, Cihan Ö'yü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Cihan Ö, kurtarılamadı.
Cihan Ö'nün yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.
A.Ö, jandarma ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.
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