Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, memleketi Konya'da ağaçlandırma etkinliğine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında memleketi Konya'nın Yunak ilçesinde fidan dikim etkinliğine katıldı.

İnan, Çayırbaşı Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte saat 11.11'de yüzlerce kişiyle fidan dikimi yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan İnan, "Geleceğe nefes olan bu fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Şu anda Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde, köylerde ve kasabalarda fidan dikim seferberliği var. Biz de burada bulunarak bu anlamlı etkinliğe destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.