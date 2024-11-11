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        Konya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:45 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:11
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        Konya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen R.K. (41) idaresindeki 42 BTG 17 plakalı otomobil, Değirmenözü Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki Ayşe Ö. (82), Şerife Ş. (57) ve Sevda B. (36) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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