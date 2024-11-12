Yunak'ta meçhul şehit mezarının bayrağı yenilendi

İş insanı Hüseyin Acaroğlu, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, sadece bir borç değil, aynı zamanda hepimizin onurudur. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes, vatan uğruna canını vermeye hazırdır."dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla bayrağı yeniden yerine çekti.

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