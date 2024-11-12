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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 22:08 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:12
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesi üzerinde Faruk Ö. idaresindeki (46) 06 M 8386 plakalı otomobile aynı istikamette seyreden Muhammed Enes D. (19) yönetimindeki 42 AYZ 659 plakalı motosiklet çarptı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, buradaki müdahalenin ardından Konya merkez Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin sağa dönüşüyle birlikte motosikletin arkadan çarptığı görülüyor.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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