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        Dördüncü evre meme kanserini yendi mücadelesiyle hastalara umut oldu

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da meme kanserine karşı verdiği mücadeleyi kazanan 47 yaşındaki ev hanımı Nuran Akgül, çeşitli etkinliklerle morallerini yüksek tuttuğu kanser hastalarının tedavi sürecine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:06
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        Dördüncü evre meme kanserini yendi mücadelesiyle hastalara umut oldu
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da meme kanserine karşı verdiği mücadeleyi kazanan 47 yaşındaki ev hanımı Nuran Akgül, çeşitli etkinliklerle morallerini yüksek tuttuğu kanser hastalarının tedavi sürecine katkı sağlıyor.

        Biri engelli iki çocuk annesi Akgül'e, 2016'da dördüncü evre meme kanseri tanısı konuldu. Tedavi sürecinde moralini hep yüksek tutarak kansere karşı zorlu bir mücadele veren Akgül, ailesinin de desteğiyle sağlığına kavuştu.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören hastalara mücadelesiyle örnek olan Akgül, tanıştığı hastalarla sık sık ev buluşmaları, programlar yaparak umut aşılıyor.

        Farkındalık çalışmalarına gönüllü katılan Akgül, kanserin erken teşhisi ve tedavisi konusunda kadınları bilgilendiriyor.

        - "İlaç almaya giderken düğüne gider gibi hazırlanıyordum"

        Akgül, AA muhabirine, hayatını doğuştan engelli oğluna adadığını, erken teşhis şansı varken kendisini önemsemediği için hastalığın son evresinde tanı aldığını söyledi.

        Altı aylık zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini dile getiren Akgül, "Her şeyi kafayı takmayan bir hastaydım. İlaç almaya giderken düğüne gider gibi hazırlanıyordum. Kitleyle sürekli konuşuyordum. 'Oraya fazla yerleşme, geldiğin gibi gideceksin.' diyordum. Zor dönemdi ama atlattım." dedi.

        Her zaman insanlara faydalı olmayı hayal ettiğini anlatan Akgül, hastalığının bunu gerçekleştirmesine vesile olduğunu kaydetti.

        - "Hastalık bir hediyeydi ki ben de başkalarına faydalı oluyorum"

        Akgül, ulaşabildiği kadar hastaya ulaşıp maddi ve manevi destek vermek için çabaladığını vurgulayarak şöyle konuştu:

        "Tedavi gören arkadaşlarımızı hastanede ziyaret edip ikramlarda bulunuyorum. İhtiyaç sahibi hastalarımız yararına kermes düzenliyorum. Farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar kurduğum en güzel dostluklar hastanede oldu. Her biri benim ablam, kardeşim oldu. Ben onların ablası oldum. Bir araya gelip oturmalar, etkinlikler yapıyoruz. Birbirimize umut veriyoruz. Hep kendimden örnekler veriyorum. Dördüncü evredeydim ve doktorum hiç umut vermemişti. Bunu bilerek hastaneye gidiyordum ve kendimi motive ederek yendim. 'Sakın umutsuzluğa kapılmayın.' diyorum. Onların mutluluğu için çabalıyorum ama ben onlardan daha çok mutlu oluyorum. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Hastalık bana verilmiş bir hediyeydi ki ben de başkalarına faydalı oluyorum."

        - "Allah'ın bana verdiği bir hediye olarak görüyorum"

        Meme kanserini yenen 41 yaşındaki Sevgi Kayalı doktoru vesilesiyle Akgül'ü tanıdığını belirterek, "Seni öyle bir insanla tanıştıracağım ki dünyan değişecek dedi. Gerçekten de öyle oldu. Çok desteğini gördüm. Allah'ın bana verdiği bir hediye olarak görüyorum." diye konuştu.

        Meme kanserini 1,5 yıl önce atlatan 36 yaşındaki Büşra Saraçoğlu, "Nuran ablayla hastanede tanıştım. Her zaman, iyi ki tanışmışım diyorum. Hastalığım sürecinde, normal hayatımızda, sihirli bir değneği var ve değdiğinde yaşamımızı güzelleştiriyor." ifadesini kullandı.

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