Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, Karatay ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

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