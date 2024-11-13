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        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:50
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        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, Karatay ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

        Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Trafik ekiplerince 32 bin 233 lira ceza uygulanan araç 60 gün trafikten men edildi.

        Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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