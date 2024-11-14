Çatalhöyük'ten yurt dışına kaçırılan heykelcik, Konya'ya getirildi

Konya'da, 9 bin yıl öncesine ışık tutan Çatalhöyük'ten 1960'lı yıllarda yapılan kazılar sırasında bulunarak yurt dışına kaçırılan Ana Tanrıça Heykelciği, ait olduğu topraklarda sergilenmeye başlandı.

ABD'deki Shelby White koleksiyonunda bulunan heykelcik, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle yeniden Türkiye'ye getirildi.

Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, sergi açılışı öncesi gazetecilere, Anadolu topraklarının çok özel olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarında yaşayan uygarlıkların miras olarak bıraktığı eserleri korumanın önemli olduğunu vurgulayan Türkan, "Bugün sergimizde bir eserimiz, Çatalhötük'ten 1960'lı yılların sonunda kazılar sırasında kaçırılmış. Büyük mücadelelerle ABD'den getirildi." dedi.

Türkan, Ana Tanrıça Heykelciğinin yanı sıra, jandarma ve polis tarafından ele geçirilen bazı eserlerin de müzede sergilendiğini dile getirdi.