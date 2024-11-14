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        Konya'da süt tankeriyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Konya'da süt tankeri ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:01 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:10
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        Konya'da süt tankeriyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
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        Konya'da süt tankeri ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Recep S. (25) idaresindeki 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, Konya-İstanbul kara yolunun 37. kilometresinde, karşı yönden gelen Hamit B'nin (38) kullandığı 42 DSB 36 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücülerin cansız bedenleri, hastane morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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