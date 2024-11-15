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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:30
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir otomobille kente uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını aldı.

        Antalya'dan geldiği belirlenen araç, ilçedeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu.

        Yapılan aramalarda, peçetelere emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.T, M.K. ve B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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