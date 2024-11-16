Konya'da seyir halindeyken yanan çekici kullanılamaz hale geldi
Konya'da seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.
Konya'da seyir halindeyken alev alan çekici kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekici, Beyşehir-Konya kara yolu Kent Ormanı civarında yanmaya başladı.
Sürücü ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenliği sağlamak için trafiği tek yönlü olarak ulaşıma kapattı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta büyük hasar oluştu.
Yol, bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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