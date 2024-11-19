Akşehir'de eğitime iş dünyasından destek

İmza törenine, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan ve oda meclis üyeleri katıldı.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan da, Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Protokol Okulu" olarak belirlenmesiyle sağladığı katkılara dikkat çekti.

Tören, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, sivil toplum kuruluşlarının eğitime katkılarının önemine değinerek, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Akşehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Eğitimi Geliştirme İş Birliği" protokolü imzalandı.

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