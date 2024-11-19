Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de eğitime iş dünyasından destek

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, Akşehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Eğitimi Geliştirme İş Birliği" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'de eğitime iş dünyasından destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, Akşehir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Eğitimi Geliştirme İş Birliği" protokolü imzalandı.

        Tören, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, sivil toplum kuruluşlarının eğitime katkılarının önemine değinerek, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür etti.

        Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan da, Nasreddin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin "Protokol Okulu" olarak belirlenmesiyle sağladığı katkılara dikkat çekti.

        İmza törenine, Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan ve oda meclis üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        "O perdeler antika değil, nostaljik; fiyatlar abartı"
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor

        Benzer Haberler

        Sarayönü'nün tarihi camileri
        Sarayönü'nün tarihi camileri
        Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        7 yıldır soğuk havalarda çorba, sıcakta ücretsiz limonata dağıtıyor
        7 yıldır soğuk havalarda çorba, sıcakta ücretsiz limonata dağıtıyor
        Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği Konya'da konuşt...
        Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği Konya'da konuşt...
        Konya'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Konya'da refüje çarpan aracın sürücüsü yaralandı