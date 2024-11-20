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        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

        Bizim Çocuklar Sporcu Destek Derneği üyeleri "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle etkinliklerini anlattıkları basın buluşması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:57
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        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
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        Bizim Çocuklar Sporcu Destek Derneği üyeleri "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle etkinliklerini anlattıkları basın buluşması düzenledi.

        Dernek binasında gerçekleştirilen programa derneğin kurucu başkanı Mevlüt Tosunoğlu, dernek üyeleri ve gazeteciler katıldı.

        Başkan Tosunoğlu burada yaptığı konuşmada, çocukların kişisel gelişim, liderlik, fiziksel ve zihinsel olarak gelişmeleri için 3 yıldır çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Spor desteği alan çocuklara performans ölçümleri yaptırdıklarını belirten Tosunoğlu, "Vücut yapılarına uygun 9 branşta 300'ün üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Bu öğrenciler ise Türkiye'de ve uluslararası şampiyonlarda 12 madalya kazandı. Ülkedeki yetim ve öksüz çocukların sportif ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduk. Bu amaçla çevredeki antrenör ve farklı branşlardaki öğretim görevlilerinin desteği alındı." dedi.

        Tosunoğlu ayrıca, gelirleri derneğe kalan bir kitap bastırdıklarını da sözlerine ekledi.

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