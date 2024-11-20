Konya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye sumak fidanı desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin refah seviyesini yükseltecek tarımsal desteklerine devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin refah seviyesini yükseltecek tarımsal desteklerine devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunma amaçlı çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söylediği belirtildi.
Başkan Altay'ın yürütülen çalışmalarla, "Hemşerilerimizin yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak için 31 ilçemizdeki çiftçilerimize farklı destekler sağlıyoruz. Bu kapsamda Konya genelinde başvuru yapan çiftçilerimize yüzde 75 destekle sumak fidanı desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dediği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, sumak bitkisinin su kısıtı olan ve eğimli bölgelerde yetiştirilebilen, ekonomik açıdan önemli gelir sağlayan, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında değerlendirilen kıymetli bir bitki türü olduğunu ifade eden Altay'ın şu sözlerine yer verildi:
"Büyükşehir Belediyesi olarak katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi konusunda çiftçimize sağlanan destekleri çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda dağıtımı gerçekleştirilen sumak fidanımız da bölgemiz için önem taşıyor. İnşallah ilimizde hem su tasarrufu sağlayıp hem de birim alandan yüksek gelir elde edecek ürünlerimizin desteklemelerine devam edeceğiz. Konyalı çiftçilerimize her alanda desteklerimiz artarak devam edecek."
Taşkent'te düzenlenen fidan dağıtım programında konuşan Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar da, destekleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, "Bölgemiz kırsal bir bölge. Burada bu tür faaliyetler olduğu sürece çiftçilerimiz güçlenecek, güçlendiklerinde de bölgemizde ekonomik sıkıntı bitecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.
Sumağın az su isteyen, bakımı zahmetsiz bir bitki olduğunu ifade eden çiftçiler de, Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı sağlama adına sürdürdüğü tarımsal desteklemelerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
- Su tasarrufu sağlayan şifalı bitki Sumak
Dünyada doğadan en fazla toplandığı ülkelerden biri olan Türkiye’de en çok kullanılan baharatlardan sumak, şifası kadar lezzetiyle de çokça tercih ediliyor.
Orman içindeki kayalık alanlarda, güneş alan kireçli topraklarda iyi yetişen ve su isteği az olan sumak, meyvelerinin güzel görünümünden dolayı peyzaj düzenlemesinde de kullanılıyor.
Sumak, kendi boyundan daha uzun ve güçlü kazık kök sistemiyle yetiştiğinden erozyonla mücadelede de önem taşıyor.
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