Konya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye sumak fidanı desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin refah seviyesini yükseltecek tarımsal desteklerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın kırsal kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunma amaçlı çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söylediği belirtildi.

Başkan Altay'ın yürütülen çalışmalarla, "Hemşerilerimizin yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak için 31 ilçemizdeki çiftçilerimize farklı destekler sağlıyoruz. Bu kapsamda Konya genelinde başvuru yapan çiftçilerimize yüzde 75 destekle sumak fidanı desteğinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sumak bitkisinin su kısıtı olan ve eğimli bölgelerde yetiştirilebilen, ekonomik açıdan önemli gelir sağlayan, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında değerlendirilen kıymetli bir bitki türü olduğunu ifade eden Altay'ın şu sözlerine yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi konusunda çiftçimize sağlanan destekleri çeşitlendiriyoruz. Bu kapsamda dağıtımı gerçekleştirilen sumak fidanımız da bölgemiz için önem taşıyor. İnşallah ilimizde hem su tasarrufu sağlayıp hem de birim alandan yüksek gelir elde edecek ürünlerimizin desteklemelerine devam edeceğiz. Konyalı çiftçilerimize her alanda desteklerimiz artarak devam edecek."