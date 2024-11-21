Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:49 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Zafer K. idaresindeki 06 TRL 84 plakalı otomobil, Antalya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken Kaymakam virajı mevkisi yakınlarında kontrolden çıktı.

        Bariyerlere ve trafik levhasına çarpıp devrilen otomobildeki sürücü ile araç içerisindeki Özlem K. ve Anita Deniz B. yaralandı.

        Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'ya yakalama emri!
        Netanyahu'ya yakalama emri!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        O yanardağda 1 yılda 7. patlama!
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Arkadaşıyla ava çıktı! Ördek için can verdi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Tyson-Paul maçı Türkiye’de abone sayısını uçurdu!
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        Galatasaray'a transfer müjdesi!
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        "Diğer ülkeler yağımızı ucuza almak istiyor"
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Levent Mercan için kiralama hamlesi!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        "81 İlde 81 Orman" Projesi kapsamında Konya'da fidanlar toprakla buluşturul...
        "81 İlde 81 Orman" Projesi kapsamında Konya'da fidanlar toprakla buluşturul...
        Seydişehir'de ilkokul öğrencileri çevre için yürüdü
        Seydişehir'de ilkokul öğrencileri çevre için yürüdü
        Konya'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Konya'da yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Konya'da "Antibiyotik Direnci" oyunu sergilendi
        Konya'da "Antibiyotik Direnci" oyunu sergilendi
        Sağlık kontrolünde karnında tespit edilen yarım kiloluk kitle ameliyatla al...
        Sağlık kontrolünde karnında tespit edilen yarım kiloluk kitle ameliyatla al...
        TEKNOFEST'te derece alan öğrenciler yüzlerce dronu senkronize uçurmayı hede...
        TEKNOFEST'te derece alan öğrenciler yüzlerce dronu senkronize uçurmayı hede...